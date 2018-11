Milan-Dudelange, le probabili formazioni

Dopo il pareggio ottenuto contro la Lazio all'Olimpico, il Milan ritrova l'Europa League con essa Gonzalo Higuain. Il Pipita, squalificato in campionato, guiderà l'attacco rossonero contro il Dudelange nel match valido per la 5^ giornata del gruppo F. Vietato sbagliare per gli uomini di Gattuso, attualmente secondi in classifica con 7 punti al pari dell'Olympiacos e dietro il Betis Siviglia. Una vittoria faciliterebbe la qualificazione, in attesa poi dell'ultima partita in programma proprio ad Atene contro i greci.

La probabile formazione del Milan

Gennaro Gattuso è orientato a schierare un 4-4-2. L'allenatore ritrova Higuain in attacco, ma deve fare ancora i conti con l'emergenza negli altri reparti, soprattutto in difesa. Per questo, al fianco di Zapata potrebbe esserci una chance per Stefan Simic, centrale ceco che in questa stagione è stato finora impiegato soltanto in Primavera. Per quanto riguarda il resto del reparto difensivo, sulla destra conferma per Calabria, mentre a sinistra dovrebbe partire Laxalt. A centrocampo altra occasione per chi non ha quasi mai giocato: Halilovic, la cui unica presenza (giocò 3 minuti) risale proprio al match di andata contro la squadra lussemburghese. In mezzo Bakayoko e Bertolacci, sulla sinistra invece Calhanoglu. Tandem d'attacco formato da Higuain e Cutrone.

Milan (4-4-2): Reina; Calabria, Simic, Zapata, Laxalt; Halilovic, Bakayoko, Bertolacci, Calhanoglu; Higuain, Cutrone.

La probabile formazione del Dudelange

Dudelange (4-4-2): Frising; Malget, Prempeh, Schnell, El Hriti; Stolz, Stelvio, Couturier, Kruska; Turpel, Sinani.