Tredici squadre sono già certe di un posto nella fase a eliminazione diretta, altre 12 invece hanno già abbandonato le velleità di raggiungere i sedicesimi di finale. Nella sesta e ultima giornata della fase a gironi di Europa League è tempo di verdetti: Arsenal, Leverkusen, Chelsea, Dinamo Zagabria, Dinamo Kiev, Eintracht Francoforte, Fenerbahçe, Lazio, Betis, Salisburgo, Sporting , Zenit e Zurigo fanno parte del lotto delle qualificate, ma i posti in palio per accedere al lotto delle qualificate sono ancora 11. Tra queste c'è anche il Milan: i rossoneri sono secondi nel girone F, a un punto dal Betis Siviglia – impegnato in trasferta contro il Dudelange – e +3 sull'Olympiacos. Proprio i greci attendono Higuain e compagni ad Atene. Nella gara d’andata giocata a san Siro, il Milan si è imposto per 3-1: i rossoneri conserverebbero il vantaggio negli scontri diretti anche perdendo con un solo gol di scarto o potrebbero anche perdere con due gol di scarto, ma in quel caso dovrebbero mettere a referto almeno due marcature. Il gruppo di Gattuso può però ancora sognare la prima posizione: la conquisterebbe in caso di vittoria e mancato successo del Betis in casa del Dudelange. La Lazio, dopo la sconfitta sul campo dell'Apollon, non può raggiungere il primo posto del gruppo H e al tempo stesso non può essere agganciata in seconda posizione. La sfida dell'Olimpico contro la capolista Eintracht Francoforte ha il sapore di un incrocio senza tensioni.

Il programma della sesta giornata: le partite delle 18.55

GIRONE G

Rapid Vienna-Rangers (Diretta Gol Sky Sport 251 su fibra e satellite e Sky Sport 386 su DTT)

Villarreal-Spartak Mosca (Sky Sport 254 su fibra e satellite)

GIRONE H

Lazio-Eintracht Francoforte (Sky Sport Uno e Sky Sport 252 su fibra e satellite – Sky Sport Uno canale 372 su DTT)

Marsiglia-Apollon (Diretta Gol Sky Sport 251 su fibra e satellite e Sky Sport 386 su DTT)

GIRONE I

Genk-Sarpsborg (Diretta Gol Sky Sport 251 su fibra e satellite e Sky Sport 386 su DTT)

Besiktas-Malmoe (Diretta Gol Sky Sport 251 su fibra e satellite e Sky Sport 386 su DTT)

GIRONE J

Akhisar-Standard Liegi (Diretta Gol Sky Sport 251 su fibra e satellite e Sky Sport 386 su DTT)

Siviglia-Krasnodar (Sky Sport 255 su fibra e satellite)

GIRONE K

Dinamo Kiev-Jablonec (Diretta Gol Sky Sport 251 su fibra e satellite e Sky Sport 386 su DTT)

Rennes-Astana (Diretta Gol Sky Sport 251 su fibra e satellite e Sky Sport 386 su DTT)

GIRONE L

Videoton-Chelsea (Sky Sport Football e Sky Sport 253 su fibra e satellite)

Paok-Bate Borisov (Diretta Gol Sky Sport 251 su fibra e satellite e Sky Sport 386 su DTT)

Il programma della sesta giornata: le partite delle 21.00

GIRONE A

Ludogorets-Zurigo (Diretta Gol Sky Sport 251 su fibra e satellite e Sky Sport 386 su DTT)

Aek Larnaca-Bayer Leverkusen (Diretta Gol Sky Sport 251 su fibra e satellite e Sky Sport 386 su DTT)

GIRONE B

Celtic-Salisburgo (Sky Sport 255 su fibra e satellite)

Lipsia-Rosenborg (Diretta Gol Sky Sport 251 su fibra e satellite e Sky Sport 386 su DTT)

GIRONE C

Slavia Praga-Zenit (Sky Sport 254 su fibra e satellite)

Copenaghen-Bordeaux (Diretta Gol Sky Sport 251 su fibra e satellite e Sky Sport 386 su DTT)

GIRONE D

Dinamo Zagabria-Anderlecht (Diretta Gol Sky Sport 251 su fibra e satellite e Sky Sport 386 su DTT)

Spartak Trnava-Fenerbahce (Diretta Gol Sky Sport 251 su fibra e satellite e Sky Sport 386 su DTT)



GIRONE E

Arsenal-Qarabag (Sky Sport Football e Sky Sport 253 su fibra e satellite)

Sporting Lisbona-Vorskla (Diretta Gol Sky Sport 251 su fibra e satellite e Sky Sport 386 su DTT)

GIRONE F

Olympiacos-Milan (Sky Sport Uno e Sky Sport 252 su fibra e satellite – Sky Sport Uno canale 372 su DTT)

Dudelange-Betis (Diretta Gol Sky Sport 251 su fibra e satellite e Sky Sport 386 su DTT)