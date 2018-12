Immobile al Siviglia, un amore poco "caliente"

È il 12 luglio 2015 quando Immobile, reduce da una brutta annata al Borussia Dortmund, passa in prestito con obbligo di riscatto al Siviglia. La presentazione alla stampa è uno spasso. Esordisce così: "Yo probo un poquito va'... soy muy feliz perché il Siviglia è un equipo muy importante e prima hablabo con Monchi e lui ha detto è come una famiglia... e para mi esto è molto importante dopo un agno passato in maniera negativa... para mi è importante esto agno entrare a far parte de esta famiglia e bueno, sono muy felice". Ciro conquista tutti col suo itagnolo, spiegando le ragioni della sua scelta: "Para mi es un anno importante porque viene dopo un agno passato no bueno. È bello jugare la Champions e la Liga, para mi un campeonato nuevo e... spero di fare bene". I giornalisti spagnoli provano a strappargli una promessa di amore e Ciro manifesta la volontà di intraprendere una storia duratura: "Spero di trovare una famiglia e di stare almeno un po' di anni". Ma le cose non vanno secondo i piani: il suo primo gol arriva soltanto a novembre (per lo meno si toglie lo sfizio di segnarlo in una vittoria per 3-2 sul Real Madrid). A gennaio 2016 torna in Italia, al Toro, dove conferma quale sia il suo modo di esprimersi preferito: il gol. Alla Lazio capiscono che il vero Ciro sa dare il meglio di sè quando gioca in Serie A e nell'estate del 2016 lo acquista a titolo definitivo dal Siviglia.