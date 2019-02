DOMANDA AD ANCELOTTI - Che provvedimenti prenderebbe per dare equilibrio al campionato?

Ognuno deve fare il suo. C'è una squadra che negli ultimi anni ha dominato, bisogna sforzarsi per avvicinarla dal punto di vista tecnico. La differenza grossa c'è quest'anno, in campionato il ruolino di marcia è superiore a qualsiasi altra squadra in Europa. Non credo a strumenti come i playoff, ma ci vuole una crescita graduale tenendo conto di quello che ogni società può fare.