Più che un pizzino, piccolo, da far sparire facilmente, era un foglio A4. Ingombrante, difficile da neutralizzare in brevissimo tempo. Quando avviene su un campo di calcio, non è semplice. Potresti far intuire le intenzioni del tuo allenatore al tuo avversario, vanificando magari una sostituzione o un’idea tattica. Per questo motivo, quando Haaland, giovanissimo attaccante del Salisburgo, ha preso il posto di Minamino, nella sfida contro il Napoli e ha passato il foglio al compagno di squadra Samassekou, il problema si è posto eccome. Tasche? Mangiarlo e ingoiarlo? Meglio di no. Il centrocampista maliano allora, ha scelto di metterlo nei pantaloncini. Là, le indicazioni del suo mister resteranno al sicuro. Alla fine, però, il 3-1 non è bastato alla sua squadra: ai quarti di Europa League è andato il Napoli. E la squadra austriaca ha fatto l’in bocca al lupo proprio alla squadra di Ancelotti: "Tanti auguri Napoli", il tweet arrivato pochi minuti dopo la fine della partita.