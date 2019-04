Identikit

Per il mercato c'è ancora tempo, a proposito: la sua valutazione su Transfermarkt è di 35 milioni. Intanto il talentino paragonato un po' a Rui Costa e un po' al Bernardo Silva del City, si mette in mostra. E lo fa bene. Nelle sole coppe europee ha già partecipato a quindici reti (undici gol più quattro assist), mentre con l'Eintracht ha sfornato una prestazione perfetta da 84% di precisione nei passaggi, quattro tiri, tre gol, un assist e tre occasioni da rete create. Di mestiere fa la seconda punta (in campionato nel classico 4411 di Bruno Lage gioca dietro a uno tra Seferovic e Jonas), ma anche attaccante come in Europa League. Joao Felix può partite, volendo, da esterno: ama svariare come dimostra la sua heatmap della partita. Nel curriculum dribbling, velocità, intuizione, passaggi e tiro. Il Benfica lo ha strappato alle giovanili del Porto e non ha esitato a lanciarlo tra i big. Nel frattempo la nazionale: l'esordio in quella maggiore non è ancora arrivato ma, complice la mancata qualificazione dei portoghesi all'Europeo U21, presto andrà in scena di nuovo su Sky Sport nell'estate 2019. La vetrina sarà quella prestigiosissima del Mondiale Under 20, prima vera presentazione al mondo del pallone di fenomeni come Maradona, Romario, Boban, i portoghesi Figo e Rui Costa, Xavi, Messi, Aguero, Pogba. Tra questi ci sarà anche Joao Felix? Il talentino che, al terzo gol, quasi non credeva a quanto appena fatto.