La finale di Europa League, in programma mercoledì 29 maggio, si avvicina. In casa Chelsea, però, il clima non è dei più sereni. La prova in un video che circola nelle ultime ore, in cui è piuttosto evidente il nervosismo di Gonzalo Higuain nel corso di una sessione di allenamento.

Prima un battibecco con Zappacosta, evidenziato da una gestualità che non lascia dubbi sul suo nervosismo, poi se la prende con due membri dello staf tecnico e infine con Caballero. Nessuno sfugge alla furia del Pipita, che si agita, allarga le braccia, sembra non darsi pace. In preda alla rabbia, raccoglie anche un pallone, che in un moto di nervosismo scaglia via lontano.

L'annata, dalle difficoltà con il Milan fino al passaggio in Premier dove con il Chelsea non ha ritrovato la pace come sperava, è probabilmente la più difficile della sua carriera, e gli interrogativi sul suo futuro, ancora incerto, non contribuiscono a rasserenarlo. Forse una vittoria nella finale contro l'Arsenal potrebbe dare una mano...