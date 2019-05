"Volevamo fare un po' di avventura"

Jake Ralph ha raccontato al Daily Mail i motivi che hanno spinto lui e il padre a intraprendere questo viaggio: "Trovare un volo per Baku è stato incredibilmente costoso - ha spiegato il supporter londinese -, specialmente perché i tifosi dell'Arsenal, non avendo avuto tempi supplementari e rigori come noi, hanno potuto prenotare prima. Noi volevamo fare un po' di avventura, avendo già visitato Baku con i pacchetti viaggi organizzati da Thomas Cook e il Chelsea. L'ultima volta che siamo stati nella capitale azera abbiamo avuto solo circa sei ore per visitarla, quindi non abbiamo visto molto. Fortunatamente abbiamo potuto prenderci un po' di tempo libero dal lavoro, ma molti dei ragazzi che conosciamo e che hanno seguito più di 40 partite in questa stagione non sono riusciti a farcela. La parte più deludente per noi è stato che il viaggio organizzato dal club con Thomas Cook questa volta costava quasi mille sterline, senza il biglietto del match. L'Arsenal ha rilasciato un comunicato spiegando di essere delusi dalla scelta della sede, mentre nessuno del Chelsea si è esposto a nostra difesa. Sono rimasto deluso dalla società. Facendo questo tipo di percorso abbiamo risparmiato molto; con alberghi e tutto probabilmente circa 500 sterline a testa. È un vero peccato che tanti sostenitori del Chelsea e dell'Arsenal non saranno in grado di farcela. Non troverò mai uno stadio più difficile da raggiungere rispetto a questo, ma non me lo sarei mai voluto perdere. Questa è la 53^ partita che seguo in stagione, la 677^ in totale. Mio padre ne ha probabilmente seguite il doppio".