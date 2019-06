La Camera giudicante del Club Financial Control Body dell'UEFA ha deciso di sospendere il procedimento nei coinfronti del Milan per non aver rispettato il pareggio di bilancio nel periodo 2018/2019. L'Uefa ha motivato la sospensione: si attende infatti che il Tas si pronunci sul ricorso del club rossonero in merito alle sanzioni per le violazioni al Financial Fair Play per il periodo 2015/2017.