Su Sky e in streaming su NOW , le partite di andata dei quarti di finale di Europa League. 8 partite live da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Per le italiane, la Lazio sarà in campo contro il Bodoe Glimt, giovedì 10 aprile, alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Studi pre e postpartita affidati a Mario Giunta insieme ai suoi ospiti tra cui Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi

Si torna in campo in Europa con l’Europa League, tutta da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 10 aprile, l’andata dei quarti di finale. Saranno 8 le partite, da seguire in contemporanea – con anche la Conference League - grazie a Diretta Gol, su Sky Sport Max, Sky Sport 251 e NOW. Si inizia alle 18.45 con la Lazio, impegnata in Norvegia contro il Bodoe Glimt, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.