L'avventura del Torino in Europa League non è ancora cominciata, ma i granata sanno già cosa dovranno aspettarsi. Dopo la composizione del secondo turno preliminare, che ha opposto ai granata il Debrecen, è stato sorteggiato anche il terzo turno, suddiviso in due distinti percorsi, quello dei campioni (che comprende le squadre che si sono qualificate vincendo i propri campionati e quelle che retrocedranno dai preliminari di Champions) e quello delle piazzate (composto dalle squadre, appartenenti a federazioni più importanti, che si sono aggiudicate la possibilità di giocare l'Europa League attraverso il piazzamento in campionato - come il Torino per l'appunto). Ebbene sulla strada dei ragazzi di Mazzarri, sempre che riescano a battere il Debrecen (andata giovedì 25 luglio al Moccagatta di Alessandria, ritorno l'1 agosto) ci sarà la vincente della sfida tra i bielorussi dello Shakhtyor Soligorsk e i danesi dell'Esbjerg.