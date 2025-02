La Roma pesca l'Athletic Bilbao negli ottavi di Europa League: andata all'Olimpico giovedì 6 marzo (ancora da capire l'orario, in attesa di comunicazioni dall'Uefa), ritorno in Spagna giovedì 13 marzo. Ranieri: "Per chi fa questo mestiere è una delle sfide più affascinanti". In calendario ci sono Como ed Empoli prima dell'andata e prima del ritorno in coppa IL TABELLONE DELL'EUROPA LEAGUE

Niente euroderby: Roma da una parte del tabellone e Lazio dall'altra. Per i giallorossi ecco l'Athletic Bilbao, la squadra che ha chiuso al secondo posto il girone unico con 19 punti fatti (gli stessi della Lazio). Andata all'Olimpico giovedì 6 marzo (ancora da capire l'orario, in attesa di comunicazioni dall'Uefa), ritorno in Spagna giovedì 13 marzo. A Nyon è stato definito il quadro completo del tabellone, questo significa che la Roma, in caso di passaggio del turno, troverebbe una tra il Fenerbahce (di Mourinho) e i Rangers, mentre in ottica semifinale la big più accreditata sarebbe il Man United. Ma come si inseriscono le due sfide col Bilbao nel calendario giallorosso? La Roma giocherà in casa col Como nel weekend precedente all'andata (all'Olimpico), mentre tra i due match di coppa sfiderà l'Empoli. Roma -Como, weekend 1-2 marzo

-Como, weekend 1-2 marzo Roma -Athletic Bilbao, 6 marzo

-Athletic Bilbao, 6 marzo Empoli- Roma , weekend 8-9 marzo

, weekend 8-9 marzo Athetic Bilbao- Roma , 13 marzo

, 13 marzo Roma-Cagliari, weekend 15-16 marzo

Ranieri: "Una delle sfide più affascinanti per chi fa questo mestiere" "La sfida con l’Athletic Club è una delle più affascinanti per chi fa questo mestiere - è stato il commento di Ranieri ai canali ufficiali del club post sorteggio -. È una squadra che ho affrontato diverse volte quando ho allenato in Spagna. Andare nel loro stadio, con quella storia e quel senso di appartenenza, non è mai facile. È una squadra molto forte, ma noi faremo di tutto per andare avanti nella competizione”. Ghisolfi: "Il Bilbao è un club con una storia e un’identità molto forti, profondamente legato alla sua terra e ai suoi valori, con giocatori di grande qualità e un’energia particolare che deriva dal loro senso di appartenenza. E la possibilità di giocare la finale nel proprio stadio darà loro una motivazione extra. Sarà una sfida affascinante e siamo pronti a giocarcela con determinazione e il desiderio di portare la Roma il più lontano possibile in questa competizione".

Che squadra è l'Athletic Bilbao Contro la Roma c'è sicuramente una squadra di livello, che ha chiuso al secondo posto il girone unico di coppa, con gli stessi punti della Lazio. Una squadra compatta, da sempre con una grande identità che si traduce nella missione di schierare solo giocatori baschi o formati nel settore giovanile del club. L'altra missione, invece, si chiama finale, visto che l'appuntamento conclusivo di questa Europa League sarà proprio a Bilbao. Valverde è l'uomo al comando, un allenatore esperto che ha vinto due volte la Liga col Barcellona. I singoli: su tutti i fratelli Williams, il talentino Nico, già decisivo agli Europei, e Iñaki. Occhio anche a Sancet, trequartista da 50 milioni di valore di mercato e in doppia cifra di gol in Liga. Anche il campionato spagnolo riflette la forza di questa squadra: il Bilbao è imbattuto da 14 partite, è quarto (dietro solo alle tre big) e soltanto a -6 dalla vetta. Capitolo precedenti: la Roma ha incrociato soltanto una volta l’Athletic Club finora in competizioni europee, lo scorso settembre, nel primo turno della fase a gironi (1-1 il finale, con rete di Artem Dovbyk per i capitolini e Aitor Paredes per gli spagnoli).