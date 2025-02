Il quadro dell'Europa League va verso la definizione: la Roma elimina il Porto e passa il turno. Per i giallorossi, agli ottavi c'è l'ipotesi di derby con la Lazio o la sfida all'Athletic Bilbao. Attesa per le altre quattro partite delle 21 per completare le caselle verso il sorteggio, live domani - venerdì 21 febbraio - alle 13 su Sky Sport 24 e in streaming su NOW , skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport

È quasi tempo di sorteggi di Europa League . Quattro squadre hanno superato i playoff e raggiunto gli ottavi, dove già ci sono le 8 teste di serie, cioè le prime otto della classifica unica, compresa la Lazio, che ha chiuso la fase del campionato al primo posto con 19 punti conquistati. Oltre ai biancocelesti, agli ottavi ci va anche la Roma di Ranieri . I giallorossi hanno infatti eliminato il Porto ai playoff e come prossima avversaria affronteranno una tra Lazio (con l'ipotesi di derby) e Athletic Bilbao . Attesa per le altre quattro partite delle 21 che completeranno il quadro verso il sorteggio, live domani - venerdì 21 febbraio - alle 13 su Sky Sport 24 e in streaming su NOW , skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport.

Come funziona il sorteggio degli ottavi, quarti e semifinali

Come noto, il tabellone è già stato creato post fase campionato, ma le squadre teste di serie sono ancora "a coppie" e scopriranno solo durante il sorteggio quale altra "coppia" di qualificate dai playoff affronteranno. Ma come funziona nel dettaglio? Le squadre saranno accoppiate in base alla loro posizione nella fase campionato per formare quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni 1 e 2 formano una coppia, così come 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8). Ad esempio, la Lazio (prima nella fase campionato) è accoppiata con l'Athletic (seconda). Per il sorteggio vengono appunto preparate quattro urne, ognuna con dentro le due coppie di teste di serie (1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8). Si parte dalla coppia 7/8 (sono Olympiacos e Rangers) e si estrae una pallina: la prima estratta finisce sul lato sinistro del tabellone, l'altra sul lato destro del tabellone, dove sono già piazzate le otto squadre che hanno superato i playoff. Si proseguirà poi con coppia 5 e 6, quindi 3 e 4 e, infine, con la coppia 1 e 2. In linea di principio, le teste di serie giocano il ritorno in casa. Ma attenzione, nel sorteggio di domani si definiranno anche quarti e semifinali. Anche in questo caso il tabellone è già definito, e si procederà all'estrazione per quarti e semifinali solo per definire chi giocherà l'andata in casa e chi il ritorno.