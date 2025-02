Nonostante la vittoria l'allenatore giallorosso punge i suoi per la rete subita nel finale: "Questa squadra deve diventare squadra, sul 2-1 con un uomo in più la partita era nostra, potevamo fare quello che volevamo e dovevamo stare attenti. Il gol del 2-3 è inammissibile". Sulle note liete: "Avere Dybala aiuta, e non poco. Accende, è la miccia… e anche la bomba. Domani alle 13? Faccio allenamento…"

La Roma vola agli ottavi di Europa League. 3-2 al Porto, con un super Paulo Dybala. L'allenatore giallorosso parte proprio da qui, dall'elogio dell'argentino, uomo chiave della rimonta con due gol in quattro minuti: "Come l'abbiamo vinta? Avere grandi giocatori aiuta, avere un Dybala vuol dire tanto, oltre a essere un giocatore straordinario è anche un leader, parla e carica la squadra. Ed è grazie a lui se abbiamo ripreso la partita, ma…". E qui Ranieri striglia i suoi: " Non sono entrato negli spogliatoi perché altrimenti sarei diventato pazzo. Già impazzisco quando prendo un gol, figuriamoci due. Vedevo i miei giocatori andare sempre all'attacco e io gli dicevo 'ma dove andate?'; con un Porto, tra l'altro, in una situazione disperata. Se c'è tempo di segnare proviamoci ancora, ma almeno senza rischiare di subire. E il gol l'abbiamo subito. Dopo che, sul 2-1, loro avevano già preso un palo… Questa squadra deve diventare squadra, in vantaggio e con un uomo in più la partita era nostra, potevamo fare quello che volevamo e dovevamo stare attenti. Margini di crescita? Eccome… La crescita c'è stata, indubbiamente, e sono sono super contento, però dobbiamo migliorare, lo sanno anche i muri che prendiamo gol sulle ripartenze, allora perché gliele offriamo? Sul 3-1 è inammissibile prendere un gol così. Non voglio dilungarmi, perché altrimenti dico cose che non ho detto negli spogliatoi".

"Dybala accende, è la miccia. Domani alle 13? Allenamento"

Di nuovo sull'MVP: "Dybala accende, è la miccia… e anche la bomba. Si diverte, sta bene fisicamente e non vorrebbe mai uscire. Sono contento di averlo". Poi Ranieri torna sull'atteggiamento troppo offensivo nel finale: "Si divertono ad attaccare? Bene, bravi - dice sorridendo - e io mi mangio il cuore". Poi precisa: "Mi piace vedere un gioco d'attacco, ma bisogna essere razionali, dovevamo far girare la palla e magari far correre chi era entrato. Non posso vedere difensori che vanno oltre la linea difensiva… dove andiamo così? Detto questo i ragazzi hanno fatto bene e ripreso una partita difficilissima. La squadra ha dimostrato che vuole far bene. Shomurodov? Gli è mancato solo il gol e mi è dispiaciuto perché è un ragazzo che si impegna tanto, ma non è solo corsa, ha anche visione e tecnica". Dunque l'appuntamento per i sorteggi (live domani, venerdì 21, alle 13 su Sky Sport 24 e in streaming su NOW, skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport): "Cosa faccio a quell'ora? Niente, allenamento…"