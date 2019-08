Wolves, guidano Jota e Jimenez: panchina per Cutrone

Di fronte il Torino avrà una squadra compatta, costata 97 milioni tra riscatti e prestiti e che ha mantenuto l'impianto di gioco valso il settimo posto nella scorsa edizione della Premier League, quando era stata capace di sconfiggere Chelsea, Manchester United e Tottenham. Nuno Espirito Santo sembra intenzionato a confermare lo stesso undici che ha pareggiato nell'ultimo turno di Premier League contro il Manchester United, con il portoghese Diogo Jota e il messicano Raul Jimenez (riscattato per 38 milioni di euro dal Benfica) a comporre la coppia d'attacco. Panchina per Patrick Cutrone. In difesa davanti a Rui Patricio ci saranno tre centrali imponenti come Bennet, Coady e Boly, mentre a centrocampo saranno Ruben Neves - autore di un gran gol nell'1-1 contro lo United del Monday Night - e Joao Moutinho ad assicurare qualità, in un reparto completato da Doherty e Jonny in corsia e Dendoncker in mezzo.

Wolverhampton (3-5-2): Rui Patricio; Bennet, Coady, Boly; Doherty, Dendoncker, Neves, Moutinho, Jonny; Diogo Jota, Jimenez. Allenatore: Nuno Espirito Santo.