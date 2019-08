WOLVERHAMPTON-TORINO 2-1

30' Jimenez, 58' Belotti, 59' Dendoncker

WOLVERHAMPTON (3-5-2): Patricio; Vallejo, Coady, Boly; Traore, Dendoncker, Saiss, Moutinho (90' Neves), Jonny; Jimenez (90+2' Neto), Diogo Jota (82' Cutrone). All. Espirito Santo

TORINO (3-5-2): Sirigu, Izzo, Bremer, Bonifazi; De Silvestri, Baselli, Rincon (72' Meite), Lukic, Aina (70' Berenguer); Zaza (82' Millico), Belotti. All. Mazzarri

Ammoniti: Baselli (T), Jonny (W), Lukic (T), Bremer (T)

Espulsi: nessuno

Il Torino non ce l'ha fatta: il sogno Europa League è sfumato dopo il 2-1 incassato sul campo del Wolverhampton. Buon inizio dei granata, ma gli avversari hanno una grande occasione al 23': Traore conclude col destro, Sirigu respinge. Al 30' i padroni di casa passano in vantaggio: Traore supera Aina sulla destra e crossa verso Jimenez, che anticipa Bonifazi e supera Sirigu. Nella ripresa i granata trovano il gol del pareggio con Belotti al 58': l'attaccante va a segno di testa sul calcio di punizione di Baselli. Un minuto dopo il Wolverhampton raddoppia: Jota calcia in porta e Sirigu para, Dendoncker si avventa sulla ribattuta e calcia, pallone sul palo e poi in rete. All'86' Meite fallisce una ghiotta occasione. La gara finisce 2-1 per i Wolves: granata fuori dall'Europa League.