Lazio-Celtic, Inzaghi: "Tanti problemi fisici. Su Immobile sono fiducioso"

DOMANDA PER INZAGHI - Sui nuovi arrivati e chi trova meno spazio.

Vavro e Jony mi stanno mettendo in difficoltà in allenamento, perché si impegnano e stanno capendo velocemente quello di cui ho bisogno. Mentre per Berisha è normale che per lui ci sia una folta concorrenza in quel ruolo. Deve continuare a lavorare come sta facendo, sapendo che in una squadra come la Lazio non è facile trovare spazio a centrocampo.