VITORIA-ARSENAL 1-1

81' Mustafi (A), 91' Bruno Duarte (V)

VITORIA (4-3-3): Douglas; Victor Garcia, Frederico Venancio, Tapsoba, Rafa Soares; Pepe (61' Poha), Agu, Lucas Evangelista (82' Leo Bonatini); Edwards, Bruno Duarte, Davidson (Rochinha). All. Ivo Vieira

ARSENAL (3-4-2-1): Martinez; Mustafi, Papastathopoulos, Holding; Maitland-Niles, Ceballos (54' Guendouzi), Willock (78' Torreira), Tierney; Pepe, Saka (65' Lacazette); Martinelli. All. Unai Emery

Ammoniti: Mustafi (A), Rafa Soares (V), Holding (A)

Termina in parità l'anticipo di Europa League giocato all'Estádio D. Afonso Henriques di Guimarães. L'impianto del Vitoria, situato a meno di 30 km dallo stadio di casa del Braga (club impegnato in Europa League il 7 novembre), non poteva essere utilizzato nello stesso giorno da entrambe le squadre. Anticipato il match in un mercoledì di Champions, l'orario è stato a sua volta modificato per non coincidere con la massima competizione europea.

I Gunners, dopo aver sbloccato il risultato all'81' con Mustafi, vengono riacciuffati nei minuti di recupero da Bruno Duarte che "sfila" i primi due punti alla squadra di Unai Emery che stava inanellando la quarta vittoria di fila. Il Vitoria guadagna così il primo punticino in un girone in cui aveva trovato solo sconfitte.