Europa League, la Lazio si qualifica se: tutte le combinazioni

Una vittoria di misura, un sussulto d'orgoglio che non stacca ancora la spina alla stagione europea della Lazio. Per mettere ko il Cluj basta il gol di Correa, per acciuffare i sedicesimi di Europa League servirà un'impresa anche da parte del Celtic. Perché a una giornata dalla fine, la classifica del gruppo E dice scozzesi primi a 13, Cluj 9, Lazio 6 e Rennes 1. C'è un'unica, chiarissima combinazione che favorirebbe i ragazzi di Inzaghi.

La Lazio si qualifica se

Vince contro il Rennes e il Celtic batte il Cluj

A prima vista, qualcosa di non proibitivo. I biancocelesti giocheranno in casa dei francesi, fin qui Cenerentola del girone, e chiudere l'Europa League con altri tre punti è alla portata. Ben più difficile, invece, che ci riesca anche il Celtic in casa del Cluj: in Romania la squadra di Petrescu è imbattuta, mentre quella di Lennon è già certa del primo posto e nell'ultima giornata potrebbe dunque risparmiare energie per il serratissimo testa a testa con i Rangers in Scottish Premiership. Gli incentivi non giocano dunque a favore della Lazio, ma sognare (e segnare) non costa nulla. Gli scontri diretti con il Cluj sono pari (2-1 in Romania, 1-0 a Roma), e si andrà a guardare la differenza reti: al momento 0 per i romeni, -1 per i biancocelesti. Ma in caso di combinazione vincente, il confronto e la qualificazione passerebbero necessariamente nelle mani di Immobile e compagni.