Match decisivo per il passaggio ai sedicesimi di finale per la squadra di Simone Inzaghi, obbligata a vincere in Francia e appesa all'esito di Cluj-Celtic: se gli scozzesi non vincono non basterà tornare a Roma coi tre punti. Biancocelesti con la coppia Immobile-Caicedo, c'è anche Luis Alberto. Calcio d'inizio alle 18.55, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 253