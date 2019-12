La Lazio cerca l'impresa in Europa League. Per il passaggio del turno servirà una vittoria sul campo del Rennes con la contemporanea sconfitta del Cluj con il Celtic. In diretta la conferenza stampa dell'allenatore biancoceleste Simone Inzaghi. Giovedì 12 dicembre diretta esclusiva Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 253 (satellite e fibra)