La giornata di celebrazioni dell'Atalanta, iniziata in mattinata in Comune con la consegna della medaglia d'oro della Città, prosegue dalle 20.45 con la sfilata della squadra sul bus scoperto con a bordo anche Gasperini, il suo staff e la dirigenza che partirà da largo Colle Aperto e arriverà fino allo stadio, di fronte al cuore pulsante del tifo nerazzurro, la Curva Nord Pisani. Attese 50mila persone per le strade della città

ATALANTA PREMIATA IN COMUNE, GASPERINI SI COMMUOVE