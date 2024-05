Il programma della festa con il bus scoperto

Ma la festa è appena iniziata. Dopo la lunga notte di festeggiamenti per le strade, i tifosi non vedevano l'ora di riabbracciare i loro eroi, e allora per evitare complicazioni e problemi allo scalo orobico, i giocatori sono stati fatti uscire con un autobus dal varco Nord di via Paderno a Seriate, nella zona destinata ai cargo. Successivamente, la squadra è salita sul suo pullman diretta a Zingonia: coppa in bella mostra davanti, accanto all'autista, e pullman che ha iniziato a muoversi a passo d'uomo, circondato dai tifosi in festa che l'hanno accompagnato lungo la strada, dove si erano radunati. Per i prossimi giorni, si pensa già anche all'organizzazione della sfilata sul pullman scoperto per le vie della città, dopo che il sindaco Gori ha dato l'ok, mentre per domenica allo stadio il club ha in mente qualcosa di speciale al termine della sfida casalinga contro il Torino.