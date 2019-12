Lunedì 16 dicembre a Nyon verranno sorteggiati gli accoppiamenti dei sedicesimi di finale di Europa League. A rappresentare l'Italia saranno Inter e Roma: la squadra di Conte, reduce dall'eliminazione in Champions, sarà testa di serie al contrario di quella di Fonseca, che ha superato il girone da seconda. Il sorteggio sarà visibile in diretta alle 13 su Sky Sport 24 e in live streaming su skysport.it

L'Europa League entra nel vivo e saranno Inter e Roma a rappresentare l'Italia nei sedicesimi di finale del torneo. La squadra di Antonio Conte, reduce dall'eliminazione nella fase a gironi di Champions, sarà testa di serie, al contrario dei giallorossi di Paulo Fonseca, che si sono qualificati alla fase a eliminazione diretta da secondi nel girone J e verranno dunque inseriti nell'urna delle squadre non teste di serie. Non ce l’ha fatta invece la Lazio, eliminata nel gruppo E. Il sorteggio dei sedicesimi di finale è in programma lunedì 16 dicembre a Nyon alle ore 13: sarà visibile in diretta su Sky Sport 24 e in live streaming su skysport.it.

Date e orari dei sedicesimi di finale di Europa League

Le gare di andata dei sedicesimi di finale di Europa League si giocheranno giovedì 20 febbraio, mentre le partite di ritorno si disputeranno giovedì 27 febbraio. Così come nella fase a gironi, le gare verranno suddivise in due fasce orarie, alle 18:55 e alle 21:00. Chi supererà il turno accederà agli ottavi di finale: il sorteggio è in programma venerdì 28 febbraio.

Il regolamento

Le 32 squadre qualificate ai sedicesimi di finale di Europa League verranno suddivise in due fasce, le teste di serie (le prime classificate nella fase a gironi di Europa League e le quattro migliori terze tra le "retrocesse" dalla Champions League) e le non teste di serie (le seconde classificate nella fase a gironi di Europa League e le rimanenti quattro squadre provenienti dalla Champions). Le teste di serie giocheranno la gara di ritorno in casa. Inoltre non potranno scontrarsi squadre provenienti dallo stesso girone o provenienti dalla stessa federazione. Eventuali altre restrizioni verranno annunciate prima del sorteggio.

Le teste di serie

Celtic (SCO)

Espanyol (SPA)

Siviglia (SPA)

Ajax (OLA)

Salisburgo (AUT)

Inter (ITA)

Benfica (POR)

Malmo (SVE)

Basilea (SVI)

LASK Linz (AUT)

Arsenal (ING)

Porto (POR)

Gent (BEL)

Basaksehir (TUR)

Braga (POR)

Manchester United (ING)

Le non teste di serie

APOEL (CIP)

Shakhtar Donetsk (UCR)

Bayer Leverkusen (GER)

Olympiacos (GRE)

Club Brugge (BEL)

FC Copenaghen (DAN)

Getafe (SPA)

Sporting Lisbona (POR)

Cluj (ROM)

Eintracht Francoforte (GER)

Roma (ITA)

Rangers (SCO)

Ludogorets (BUL)

Wolfsburg (GER)

Wolverhampton (ING)

AZ Alkmaar (OLA)