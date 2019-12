Zanetti: "Ludogorets? Non ci sono partite scontate"

Javier Zanetti era presente a Nyon per assistere al sorteggio dei sedicesimi di Europa League, dove l’Inter affronterà il Ludogorets: “Non ci sono partite scontate, soprattutto in questa competizione, ci possono sempre essere delle sorprese. Dipende anche dalla condizione che avrà la squadra a febbraio – spiega ai microfoni di Sky Sport –. L'Europa League è una competizione importante, dispiace per come siamo usciti dalla Champions, ma adesso ci concentreremo sul campionato e sull'Europa League". Il vice presidente nerazzurro assicura che l’Inter affronterà il torneo al meglio: “Arrivare in fondo all'Europa League deve diventare da subito un nostro obiettivo, dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, ci sono ancora cose da migliorare, ma ci stiamo lavorando".