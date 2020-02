La campagna europea della Roma ricomincerà dal Genk con tre novità e un'esclusione. Come accade in ogni stagione alla fine del mercato di riparazione, i giallorossi hanno comunicato la lista Uefa dei giocatori disponibili per la fase ad eliminazione dell'Europa League nella quale non compare il nome di Juan Jesus, quasi mai preso in considerazione da Fonseca in stagione (appena 194 minuti in sole 4 presenze) e ora fuori anche dalla competizione europea. Al suo posto è stato inserito tra i difensori il turco Mert Cetin, che ha di fatto scalzato proprio il brasiliano nelle gerarchie difensive, diventando il quarto centrale dopo Smalling, Fazio e Mancini. Non compare nemmeno l'altro brasiliano, Bruno Peres, appena rientrato dal prestito al San Paolo e Zappacosta, infortunatosi al legamento crociato del ginocchio a inizio stagione. Sono stati ovviamente inseriti, infine, i due nuovi acquisti, Carles Perez e Gonzalo Villar.