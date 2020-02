Gent-Roma, Fonseca in conferenza: "Gent fortissimo in casa, si parte da 0-0"

DOMANDA PER FONSECA

"Oltre al gioco d'attacco, in Europa solitamente passa il turno chi gioca con maggiore intensità. Perchè la Roma non riesce ad avere la stessa intensità dimostrata ad esempio dall'Atalanta?"

"Sono modi diversi di affrontare la partita. Innanzitutto l'Atalanta è una squadra che gioca insieme da diversi anni e ha un'idea differente dalla nostra. E' una squadra fortissima ma io vedo il calcio in un altro modo. Mi piace come giocano, ma il mio modo di giocare non è uguale all'Atalanta. Sicuramente possiamo essere più veloci in attacco e dobbiamo migliorare in molte cose. Siamo all'inizio di un processo e in futuro penso che vedremo sicuramente una Roma migliore"