Inter-Ludogorets, orari e dove vedere la partita di Europa League in tv

Si riparte dal 2-0 per l'Inter ottenuto in Bulgaria. I nerazzurri sono ad un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale dell'Europa League, ma a San Siro servirà ancora un piccolo sforzo. Conte, che dovrà fare a meno di Handanovic, Gagliardini, Sensi e Lautaro, chiederà gli straordinari a Lukaku, schierando però dal 1' anche qualche seconda linea, dal momento che domenica allo Stadium ci sarà il big match di campionato con la Juventus. L’Inter, inoltre, è imbattuta contro squadre bulgare in competizioni europee (tre successi e tre pareggi in sei precedenti) e il Ludogorets ha perso tutte le ultime tre partite in competizioni europee contro squadre italiane, senza segnare neanche una rete. La squadra di Vrba, poi, ha vinto solo una delle nove gare ad eliminazione diretta di Europa League (2N, 6P), successo arrivato proprio nel primo di questi, 1-0 in trasferta contro la Lazio nel 2013/14. In Bulgaria i nerazzurri hanno dominato la gara, tanto è che il Ludogorets ha tentato appena un tiro. Per l’Inter è stata la prima volta in 15 anni in cui non ha subito più di una conclusione in un match tra Europa League e Champions League (escludendo preliminari).

Dove vedere la partita

La partita fra Inter e Ludogorets, valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, verrà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). Telecronaca di Andrea Marinozzi; commento di Beppe Bergomi; a bordocampo Andrea Paventi e Matteo Barzaghi; Diretta Gol Federico Zancan.