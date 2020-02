La partita di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra Salisburgo ed Eintracht Francoforte (4-1 in casa dei tedeschi) non si giocherà per forti raffiche di vento che potrebbero arrivare anche fino a 120 km/h. Il match si recupererà venerdì alle 18

Le previsioni parlano di forti raffiche di vento “fino a 120 km/h”: per questo motivo la partita in programma giovedì alle 21 alla Red Bull Arena tra il Salisburgo e l’Eintracht Francoforte (4-1 all'andata per i tedeschi) non si gioca. La decisione è stata presa, riferisce il sito della squadra austriaca, di concerto tra le autorità di sicurezza locali, le istituzioni, l’Uefa e i rappresentanti dei due club.