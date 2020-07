1/15

Sorteggio benevolo per i nerazzurri che, prima di un ipotetico quarto di finale, dovranno prima superare gli ottavi di finale in gara secca contro il Getafe. In caso di passaggio del turno l'Inter se la vedrebbe con la vincente di Rangers-Bayer Leverkusen, in cui la gara d'andata ha già indirizzato la possibile qualificata. Poi, in proiezione, un'ipotetica semifinale con lo Shakhtar Donetsk, più forte e al momento avvantaggiato sulla carta rispetto alle altre squadre, comunque, ancora in corsa: Basilea, Eintracht Francoforte e Wolfsburg