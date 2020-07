Con un comunicato ufficiale, il Siviglia ha confermato che tutti i test su giocatori e dipendenti svolti mercoledì hanno dato esito negativo. La squadra torna al lavoro in vista della sfida di Europa League contro la Roma in programma il 6 agosto. Unico assente Gudelj, positivo al coronavirus, che resterà in isolamento

Il Siviglia torna al lavoro, in vista della sfida di Europa League contro la Roma. E' stato lo stesso club andaluso, con un comunicato ufficiale, a informare che "i test anti-Covid 19 effettuati ieri (mercoledì) su giocatori e staff della prima squadra e i dipendenti del club hanno dato esito negativo, così come quelli che erano stati effettuati martedì. Dopo questi due test negativi, la squadra, tranne Gudelj, che rimane isolato in casa dopo essere risultato positivo lunedì scorso, tornerà ad allenarsi", aggiunge la società