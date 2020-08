Nessuno sguardo a quello che accade fuori dal campo, soprattutto alle voci sul futuro. Alla vigilia della sfida contro il Getafe che può portare l’I nter alla Final Eight di Europa League , il capitano nerazzurro Samir Handanovic non vuole distrazioni. Di fronte ci sarà una squadra che, prima del lockdown, viaggiava a pieno ritmo: “Mi ricorda molto il primo Atletico Madrid di Simeone - ha detto il portiere a Sky Sport -. Non cercano molto il gioco ma quello indiretto. Poi il Getafe ha due punte che sanno fare bene il loro lavoro e che sono molto esperte”. E ha aggiunto: “Non ho nessuna paura e, comunque, essere fermi e riposati qualcosa ti dà e qualcosa anche toglie. Non puoi mai sapere qual è la cosa migliore, noi comunque giochiamo ogni tre giorni, siamo entrati da un mese e mezzo nel ritmo, stiamo bene e aspettiamo la partita di domani”.

“Ora l’Inter ha cazzimma”

Inevitabile parlare poi del momento dell’Inter, che ha chiuso il campionato al secondo posto, dietro una sola lunghezza dalla Juventus: "Si tratta di un’occasione per tutti – ha proseguito Handanovic -, noi siamo pronti a dare il massimo, poi vediamo questo massimo cosa ci porterà a fare. E’ tutta la stagione che lavoriamo per questo. Ultimamente avevamo un po’ più tigna o un po’ più cazzimma come direbbero i napoletani. In più tutti si preoccupavano di non prendere gol e questo è un fatto molto positivo". L’Inter, inoltre "sta dimostrando di star bene sia psicologicamente, sia fisicamente. Di quello che succede intorno a noi penso non ci può disturbare, perché uno quando entra in campo pensa a giocare e non alle chiacchiere che si fanno fuori dal campo".