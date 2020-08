Inter-Getafe, le probabili formazioni

Per la sfida di Europa League, Conte riproporrà lo stesso undici che ha sconfitto l'Atalanta nell'ultima di campionato: 3-5-2 con Lukaku e Lautaro Martinez in avanti. Il Getafe risponde con Mata e Molina nel 4-4-2 di Bordalas

Antonio Conte non si distacca dall’undici che ha vinto a Bergamo e che ha regalato il secondo posto in campionato all’ Inter . Davanti ad Handanovic la linea a tre composta da Godin , De Vrij e Bastoni . Sugli esterni agiranno D’Ambrosio e Young , mentre al centro ci saranno Barella , Brozovic e Gagliardini . In avanti confermata la coppia Lukaku - Lautaro Martinez .

Getafe, 4-4-2 per Bordalas

vedi anche

Conte protagonista nel torello. VIDEO

Poche novità anche per Bordalas, che opta per un 4-4-2. Soria in porta, sugli esterni di difesa ci saranno Suarez e Olivera, con Djené ed Etxeita al centro. Con Nyom a Cucurella sulle fasce, Maksimovic e Arambarri detteranno i tempi di gioco a centrocampo. Mata e Molina, invece, proveranno a mettere in apprensione la difesa nerazzurra.

GETAFE (4-4-2) probabile formazione: Soria; Suarez, Djené, Etxeita, Olivera; Nyom, Arambarri, Maksimovic, Cucurella; Mata, Molina. All. Bordalas.