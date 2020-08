Europa League, calendario e orari dei quarti

E' pronta a tornare in campo l'Europa League, che si prepara ai quarti di finale. Lunedì sarà il turno dell'Inter, che se la vedrà con il Bayer Leverkusen (calcio d'inizio ore 21). Stesso orario per lo United, che affronterà il Copenhagen. A chiudere il programma martedì saranno Shakhtar-Basilea e Wolves-Siviglia

Manchester United-Copenhagen (lunedì 10 agosto, ore 21. Diretta su Sky Sport Football)

Battuto agilmente il Lask agli ottavi, lo United va a caccia della seconda semifinale europea da quando Alex Ferguson si è ritirato nel 2013. Il tutto dopo aver vinto l’Europa League nel 2016/17, sotto la gestione di Josè Mourinho. Dall'altra parte il Copenhagen gioca un quarto di finale europeo per la prima volta nella sua storia ed è la prima squadra danese a tagliare questo traguardo in una grande competizione europea dai tempi del Brøndby IF, nella Coppa Uefa del 1996/97. Per la squadra di Solbakken i precedenti non sono di certo incoraggianti, dal momento che il Copenhagen ha vinto soltanto uno dei 10 match disputati in competizioni europee contro squadre inglesi, ovvero quello contro il Manchester United nel novembre 2006 (4N, 5P).

Inter-Bayer Leverkusen (lunedì 10 agosto, ore 21. Diretta su Sky Sport Uno)

Vuole continuare la sua cavalcata l'Inter, che agli ottavi ha battuto il Getafe. Incrocerà il Bayer Leverkusen per la terza volta in partite ufficiali, dopo che i nerazzurri hanno vinto entrambi i match nella seconda fase a gironi della Champions League 2002-03: 3-2 in casa e 2-0 in trasferta. Occhio però ad un dato, perché l'Inter ha vinto soltanto uno degli ultimi otto confronti con squadre tedesche nelle grandi competizioni europee. Proverà ad invertire la tendenza Conte, il traguardo è troppo importante. È la prima volta che l’Inter gioca i quarti di finale di una competizione europea dalla Champions League 2010-11, quando fu sconfitta dallo Schalke 04. L’ultima volta in cui i nerazzurri si sono qualificati a una semifinale europea è stata nel 2009-10, quando vinsero la Champions League. In attacco pronto il solito Lukaku, che ha segnato in tutte le ultime otto partite di Europa League (11 reti in totale).

Shakhtar Donetsk-Basilea (martedì 11 agosto, ore 21. Diretta su Sky Sport Football)

Era dal 2015/16 che lo Shakhtar Donetsk non raggiungeva i quarti di finale di una competizione europea. Il Basilea, invece, dal 2013/14, quando venne eliminato in Europa League dal Valencia. L’ultima volta invece che ha raggiunto la semifinale risale al 2012/13, quando superò il Tottenham nei quarti. Occhio a Junior Moraes dello Shakhtar, che ha preso parte a 13 gol in 16 presenze di Europa League (11 reti e 2 assist); in più ha effettuato il doppio dei tiri (14) di qualsiasi altro giocatore dello Shakhtar nel torneo.

Wolverhampton-Siviglia (martedì 11 agosto, ore 21. Diretta su Sky Sport Uno)

Il Siviglia torna in campo dopo aver eliminato la Roma. La squadra spagnola ha perso solo una delle otto sfide europee contro formazioni inglesi (5V, 2N), sconfitta per 0-2 contro il Leicester negli ottavi di finale della Champions League 2016/17. Inoltre, tutte le precedenti cinque occasioni in cui il Siviglia ha raggiunto i quarti di finale di Europa League/Coppa UEFA ha poi vinto il torneo. I Wolves, invece, hanno raggiunto un quarto di finale in competitizioni europee per la prima volta dal 1971/72 (Coppa UEFA); in quell’occasione superarono la Juventus nei quarti e il Ferencváros in semifinale, prima di perdere in finale contro il Tottenham.