E' un Antonio Conte molto sereno al termine della gara vinta contro il Bayer Leveskusen che garantisce all'Inter una semifinale europea dieci anni dopo l'ultima volta: "C'è grande soddisfazione da parte mia e dei calciatori, abbiamo fatto una buonissima partita, l'abbiamo preparata bene, siamo stati bravi nel non far giocare mai il Bayer - dice - Potevamo stare più tranquilli perché abbiamo avuto tante occasioni e poi invece la partita è stata in bilico ma non abbiamo subito niente di particolare". Tanti elogi alla squadra: "I ragazzi hanno dato tutto hanno dimostrato che quello che stanno facendo è qualcosa di importante. Il passaggio del turno ci dà la possibilità di giocarci una semifinale in Europa, ora dobbiamo iniziare già a pensare al prossimo avversario e a prepararci bene, vogliamo fare il massimo".

Romelu Lukaku è il primo giocatore a segnare in nove gare consecutive di Europa League ed è stato autore di un'altra gara strepitosa: "Diventa difficile parlare dei singoli quando hai una prestazione di squadra così - spiega ancora Conte - Romelu sta facendo qualcosa di straordinario ma è supportato dalla squadra. Avere degli attaccanti con determinate caratteristiche è sicuramente importante. Sono contento per lui perché lo merita, ma lui deve ringraziare la squadra che lo mette nelle condizioni di esprimersi come non si è mai espresso in passato".

Partire dal basso non è giocare in contropiede

GLI HIGHLIGHTS

Bella Inter, vola in semifinale: Bayer battuto 2-1

Da un punto di vista tattico l'Inter sceglie sempre il possesso del pallone e la costruzione dal basso: "Noi lavoriamo molto nella fase di possesso e di costruzione. Poi dipende da come ti vengono a pressare gli avversari. Ci sono cose provate che aiutano i calciatori ma devi avere dei giocatori con abilità tecniche per fare questo tipo di gioco. Partire da dietro per poi verticalizzare non è giocare in contropiede come qualcuno pensa - dice - Anche il Bayer partiva da dietro ma noi siamo stati bravi a pressarli e a dargli problemi per giocare la palla. Noi invece abbiamo trovato le soluzioni giuste. Handanovic è molto bravo in questo a vedere l'uomo libero nel campo".

Tante occasioni sprecate? Miglioreremo

Forse l'unica nota meno positiva può essere la finalizzazione e le diverse occasioni create ma mancate: "Arrabbiato oggi per non aver finalizzato? Mi sembra eccessivo. Faccio solo i complimenti ai ragazzi per quello che stanno facendo. Sicuramente andremo a vedere le situazioni positive e quelle dove possiamo migliorare. Tutto quello che facciamo, tutte le analisi sono fatte per migliorare e non per puntare il dito su chi ha sbagliato".