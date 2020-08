Un Conte spensierato in vista dei quarti di finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Proprio come era accaduto alla vigilia del Getafe, ha partecipato al torello dei suoi ragazzi, dove non si è certo risparmiato

Sorrisi, serenità, scivolate. Tante scivolate, perché ad Antonio Conte non piace proprio stare nel mezzo quando si tratta di torello. Aveva già dato spettacolo alla vigilia degli ottavi di finale di Europa League contro il Getafe, quando si era reso protagonista insieme ai suoi giocatori alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen. Si è ripetuto il giorno prima della sfida con i tedeschi, che potrebbe valere la semifinale. Insomma, la posta in gioco diventa sempre più alta, ma l'allenatore dell'Inter non sembra avvertire la pressione. Lo testimonia il video postato sui social dallo stesso club nerazzurro. Un filmato che ritrae Conte mentre - con faccia sorridente e concentrata - rincorre il pallone fra un passaggio e l'altro dei suoi ragazzi, prima di tuffarsi in scivolata per abbandonare il centro del torello. Peccato però che, giusto qualche secondo dopo, sarà costretto a rientrarci a causa di un errore. Nessun problema, altra scivolata - questa volta perfino più decisa - e di nuovo pallone conquistato.

Obiettivo massimo

La testa ovviamente è ben focalizzata sulla partita contro il Bayer Leverkusen, in programma alle 21 alla Dusseldorf Arena: "Bisogna essere positivi, lavoriamo duramente per raggiungere l'obiettivo massimo. Da lì ad arrivare in fondo ce ne passa, ma non dovremo avere recriminazioni. Dobbiamo dare tutto e vedremo se basterà per arrivare fino in fondo", ha spiegato lo stesso Conte in conferenza stampa. L'allenatore nerazzurro si appresta a confermare il 3-5-2 schierato contro il Getafe: per il momento si va verso la conferma in toto dell'undici visto con gli spagnoli, con Eriksen destinato dunque a partire ancora dalla panchina.