Si tratta di un grande momento di Europa per entrambe le formazioni: l'Inter non raggiungeva i quarti di una competizione internazionale dal 2011/12 (in Champions contro lo Schalke) e non stacca il pass per le semifinali dall'anno precedente quando invece vinse il triplete. L'ultima volta del Bayer ai quarti risale invece alla Coppa Uefa 2007/08.