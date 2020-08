Primo post su Instagram per l'attaccante argentino dell'Inter dopo il tentativo di hackeraggio ai danni del suo profilo: posta uno scatto con Romelu Lukaku e il messaggio "Siamo tornati". Grande carica verso la semifinale di Europa League, in calendario lunedì 17 agosto alle 21 contro lo Shakhtar (diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Football)

Verso la semifinale di Europa League, in calendario lunedì 17 agosto contro lo Shakhtar (diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Football alle 21), con il sorriso. Parola di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, componenti della coppia d'attacco da 50 reti stagionali dell'Inter. Lo testimonia la foto postata sul profilo Instagram di Lautaro direttamente dalla Germania, quartier generale della Final Eight della competizione. "Siamo tornati" la didascalia scelta dall'attaccante argentino, ritratto in borghese e sorridente accanto al centravanti belga. I due insieme sono una garanzia per Antonio Conte: 31 le reti di Lukaku, 19 quelle di Lautaro, che valgono il quinto posto nella classifica delle coppie gol di tutta Europa alla pari con Kylian Mbappé e Mauro Icardi al Psg (30+20). Davanti ai due ci sono solo Lionel Messi e Luis Suarez del Barcellona (51, 31+20), Raheem Sterling e Sergio Aguero del Manchester City a quota 54 (31+23) alla pari con Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala alla Juve (37-17). Ai vertici della speciale graduatoria, assolutamente irraggiungibili, ci sono Robert Lewandowski e Serge Gnabry del Bayern Monaco a 73 reti (53+20).