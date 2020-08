Grande gioia per il presidente nerazzurro al termine della super vittoria contro lo Shakhtar Donetsk che proietta i ragazzi di Conte alla finale di Europa League, dove affronteranno il Siviglia. Zhang, volato in Germania alla vigilia della partita, festeggia con un selfie a bordo campo e si lascia andare a un italianissimo "Andiamo!"

Prima finale in assoluto per il presidente nerazzurro Steven Zhang che, al termine della super vittoria per 5-0 contro lo Shakhtar Donetsk che proietta i ragazzi di Conte alla finale di Europa League (dove troveranno il Siviglia), non sta più nella pelle. Zhang, volato in Germania alla vigilia della partita, festeggia con un selfie a bordo campo e si lascia andare a un italianissimo "Andiamo!" (video).