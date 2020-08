Due gol, il quattro e il cinque a zero. La solita lotta in mezzo al campo. Trentatré centri in stagione e ancora una partita da giocare, l'ultima, la più importante: la finale. Tra i protagonisti della goleada contro lo Shakhtar non poteva mancare il nome di Romelu Lukaku, uomo chiave dell'Inter di Conte. "Lukaku è tutto di Antonio Conte - è l'analisi di Lele Adani -. Nessun altro deve appropriarsi della scelta di Lukaku. Lukaku è Conte. È la prosecuzione del suo pensiero. Conte ha lottato per averlo. E lui ha cancellato, sportivamente parlando, Mauro Icardi, un compito tutt'altro che facile visto che stiamo parlando di un giocatore che aveva segnato più di cento gol nei sei anni precedenti con l'Inter. Lukaku è l'anima del gruppo, è la mente del gruppo, è il cuore del gruppo. Lukaku è tutto: è il Conte pensiero dentro il campo. È senza ombra di dubbio l'uomo più importante di tutta la squadra. E che non passi l'idea che sia 'solo' un giocatore da 33 gol, perché posso arrivare a dire che il numero delle reti siano la cosa minore". Il belga, con l'ultima doppietta, è ora a -1 dal numero di gol del primo Ronaldo, il Fenomeno, che ne segnò 34 alla sua stagione d'esordio in nerazzurro chiusa con la vittoria della Coppa Uefa del 1998 (con rete in finale).