Siviglia-Inter, dove vedere la finale in tv

Manca sempre meno all'ultimo atto dell'Europa League. Ancora qualche ora, poi Siviglia e Inter si affronteranno a Colonia (calcio d'inizio ore 21). I nerazzurri ci arrivano dopo aver eliminato Getafe, Bayer Leverkusen e Shakhtar Donetsk. Gli spagnoli, invece, hanno avuto la meglio su Roma, Wolverhampton e Manchester United. Le due squadre non si sono mai affrontate in competizioni europee. Si tratta, dunque, di una gara inedita. Occhio alla tradizione, perché il Siviglia è la formazione più vincente in questa competizione: è alla sua sesta finale e, nelle precedenti cinque, ha sempre vinto. Tutti questi successi sono concentrati in 10 anni, tra il 2010 e il 2016. L'Inter, invece, si trova a disputare una finale europea 10 anni dopo il successo in Champions League con Mourinho. I nerazzurri tagliano il traguardo delle 10 finali, nona squadra nella storia e terza italiana dopo Milan e Juventus (entrambe a 14).