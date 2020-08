La stagione 2020/21 del Milan inizierà contro lo Shamrock Rovers. L'urna di Nyon ha fornito il nome dell'avversario dei rossoneri nel secondo turno preliminare di Europa League. I rossoneri di Stefano Pioli avvieranno il loro cammino in trasferta contro i gli irlandesi, di sede a Dublino. Si giocherà il 17 settembre, in gara unica e a porte chiuse, e in palio ci sarà il pass per il terzo turno preliminare, in calendario il 24 settembre. In caso di ulteriore passaggio del turno, il Milan dovrà passare dai playoff del primo ottobre per accedere alla fase a gironi del torneo.