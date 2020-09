Pioli rinuncia a Paquetá, escluso dalla lista dei convocati per scelta tecnica: a Dublino mancheranno anche Romagnoli, Conti, Musacchio, Leao e Rebic (squalificato). Fascia da capitano a Donnarumma, in attacco Ibra sarà supportato da Castillejo, Calhanoglu e Saelemaekers

Prima trasferta ufficiale della stagione per il Milan di Pioli: partita importantissima per i rossoneri a cui mancano due ostacoli per staccare il pass valido per la fase a gironi dell'Europa League. Si gioca a Dublino, giovedì 17 settembre, con lo Shamrock Rovers che ha il vantaggio del fattore campo nella gara secca.

I convocati di Pioli: fuori Paquetá

La notizia rilevante riguarda Paquetá, escluso dalla lista dei convocati per chiara scelta tecnica: indicazione non solo per il mercato in uscita ma anche per quello in entrata. Perché con la cessione del brasiliano il Milan potrà investire nuovamente.

Pioli, che non può contare su Romagnoli, Rebic e Leao, ha convocato 20 giocatori, tra cui i nuovi Tatarusanu, Diaz e Tonali. Presenti in lista anche i giovani attaccanti Colombo e Maldini.