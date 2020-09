Un altro scalino con vista gironi. Dopo aver battuto lo Shamrock Rovers, il Milan ospiterà a San Siro i norvegesi del Bodo Glimt , che nei turni precedenti hanno eliminato Kauno Zalgiris e Zalgieis Vilnius . I rossoneri, reduci dalla vittoria alla prima di campionato sul Bologna , se la vedranno dunque con i dominatori del campionato norvegese. Primi a quota 50 punti, hanno sedici lunghezze di vantaggio sulla seconda in classifica e in 18 giornate hanno raccolto tutte vittorie e due pareggi. 65 gol fatti, 20 subiti. Per quattro volte il Bodo Glimt ha segnato sei reti, segno di una superiorità evidente che obbliga il Milan a non sottovalutare l'impegno. La squadra di Pioli, nel frattempo, come da prassi si è sottoposta al tampone dopo la notizia della positività di Duarte. Tutti i giocatori sono risultati negativi.

Milan, il miglior undici possibile

Non farà sconti a nessuno Stefano Pioli, che non ha alcuna intenzione di sottovalutare l'avversario e che schiererà quindi il miglior undici possibile. In porta il solito Donnarumma, in difesa la stessa linea a quattro vista con il Bologna: Calabria a destra, Hernandez a sinistra, la coppia Kjaer-Gabbia come centrali. Duarte, risultato positivo al coronavirus, stava recuperando una buona condizione e avrebbe potuto indossare una maglia da titolare, ma così non sarà. Kessiè e Bennacer a fermare la mediana dietro a Castillejo, Calhanoglu e Saelemaekers, unica novità data la squalifica di Rebic. In avanti ci sarà Ibrahimovic, reduce dalla doppietta segnata al Bologna.

MILAN (4-2-3-1) probabile formazione: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessiè, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic. All. Pioli

Bodo Glimt, la probabile formazione dei norvegesi

La squadra di Knutsen alla caccia dell'impresa. L'allenatore si affiderà al solito 4-3-3 con cui sta dominando in patria. Non ci dovrebbero essere troppe novità rispetto alla vittoria per 3-1 sullo Zalgiris Kaunas: in porta va Haikin, russo classe 1995 che ha vinto la concorrenza di Smits. Lode e Holbraten coppia centrale, ai loro lati ecco Konradsen e Bjorkan. In regia ci sarà Berg, classe 1997. A completare il reparto Fet e Saitnes. Il tridente, invece, sarà composto da Zinckernagel a destra e Hauge a sinistra (27 gol in due). Come punta, infine, il nigeriano Victor Boniface, un giovanissimo classe 2000.

BODO GLIMT (4-3-3) probabile formazione: Haiklin; Konradsen, Lode, Holbraten, Bjorkan; Fet, Berg, Saitnes; Zinckernagel, Boniface, Hauge. All. Knutsen