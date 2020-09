Quando rientrerà Ibrahimovic? Serviranno due tamponi negativi

Da disposizioni, lo svedese dovrà osservare 14 giorni di quarantena. In questo periodo il Milan sarà impegnato contro il Bodo Glimt (questa sera), il Crotone (domenica 27), l’eventuale ultimo turno preliminare di Europa League in programma l’1 ottobre e la sfida contro lo Spezia del 4 ottobre. Giovedì 8 ottobre scadranno i 14 giorni. Per rientrare in campo sarà necessario che risulti negativo a due tamponi negativi