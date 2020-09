Milan-Bodo, dove vederla in tv: gli orari

I rossoneri tornano a giocare in Europa League. L'ostacolo si chiama Bodo Glimt, squadra dominatrice in Norvegia: "Per noi dovrà essere la partita della vita", le parole di Pioli in conferenza. Calcio d'inizio giovedì alle ore 20:45

Il Milan torna a San Siro dopo il successo nella prima giornata di campionato contro il Bologna. E torna a giocare in Europa League, dove nel primo turno preliminare ha avuto la meglio sugli irlandesi dello Shamrock Rovers. I rossoneri se la vedranno con il Bodo Glimt, squadra da record in Norvegia: primo posto in classifica, sedici lunghezze di vantaggio sulla seconda e solo vittorie (con due pareggi) in 18 giornate di campionato: "Stiamo bene mentalmente, la stiamo preparando come fosse una finale. Ho detto ai ragazzi che per loro deve essere la partita della vita", le parole di Pioli, che si affiderà allo stesso undici sceso in campo contro il Bologna (eccezione fatta per Rebic, out per squalifica. Al suo posto pronto Saelemaekers).