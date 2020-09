Pioli: "Milan-Bodo/Glimt come una finale"

L'allenatore rossonero alla vigilia della sfida contro il Bodo/Glimt: "La squadra sta bene ed è cresciuta in qualità, anche Ibra mi sta sorprendendo per la sua condizione. Per noi questa gara sarà come una finale, loro non hanno mai perso quest'anno e ciò significa che hanno qualità. Mercato? Ho fiducia nella società, in difesa siamo un po' corti a causa degli infortuni"

Seconda gara europea per il Milan, che a San Siro sfiderà i norvegesi del Bodo/Glimt. Stefano Pioli ha presentato la partita di Europa League in conferenza stampa. Il gap tra Ibra e il resto della squadra si è ridotto? "È evidente che il rendimento dei singoli sia migliorato, il merito è della qualità dei miei giocatori. Ibra mi sta stupendo per la sua condizione fisica, ha avuto qualche acciacco iniziale ma si è fatto trovare pronto". Il Milan ha tutto da perdere?



"Non mi piace pensare questo, ma che abbiamo tutto da guadagnare. Dobbiamo mettere in campo la nostra filosofia di gioco. Il nostro avversario ha vinto 18 partite su 20, pareggiandone 2. Loro hanno due esterni offensivi molto veloci, vogliono sempre fare la partita e quindi possono lasciarci degli spazi. Se non hanno mai perso è perché hanno delle qualità". Come sta la squadra?



"Bene, soprattutto mentalmente. Stiamo preparando la gara come se fosse una finale e ho detto ai ragazzi che questa deve essere la partita più importante della loro vita. È importante sapere dove siamo e chi siamo, questo ha portato fiducia e positività. Possiamo crescere ancora tanto, ma solo lavorando con la consapevolezza della maglia che viviamo. Se siamo tutti uniti possiamo fare una stagione positiva".

"I quattro giocatori che ho possono ruotare senza problemi, ho bisogno di persone che sappiano stare in mezzo al campo. Krunic è un jolly, può giocare anche più avanti". Quanto serve un difensore centrale d'esperienza?



"Ho grande fiducia nel lavoro del club sul mercato, in difesa siamo un po' corti perché ci sono Romagnoli, Conti e Musacchio fuori. Vedremo cosa accadrà". Le cinque sostituzioni aiutano?



"Non aveva senso portare 23 calciatori e sostituirne solo 3. Per noi c'è la possibilità di utilizzare più uomini, da questo possiamo trarre cose positivi". Come stanno Leao, Romagnoli e Musacchio? "Spero di riaverli a disposizione al più presto. È difficile fare previsioni su Leao, è giovane e quindi può recuperare in fretta. Musacchio e Romagnoli stanno già meglio, ma non vogliamo anticipare i tempi. Credo potranno tornare in campo dopo la sosta".