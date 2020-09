L'allenatore rossonero dopo la vittoria in Europa League sul Bodo Glimt: "Bravi a restare in partita dopo il loro gol, ma siamo stati meno compatti del solito". Poi elogia il turco: "E' generoso e ha qualità". Applausi anche per Colombo: "Ragazzo eccezionale, raro trovare giovani così"

Vince il Milan, che soffre più del previsto ma che stacca il pass per i playoff di Europa League, ultimo ostacolo prima dei gironi. La partita contro i norvegesi del Bodo Glimt, dominatori in patria, è diventata improvvisamente complicata in giornata, fin dalla notizia della positività di Ibrahimovic al coronavirus: "Siamo stati bravi a restare dentro la partita anche dopo il loro vantaggio - ha spiegato Stefano Pioli nel post gara a Dazn - dall'altra parte c'era un avversario con attaccanti molto veloci e che sta bene. Potevamo gestire meglio sul 3-1, ma sono mancate le energie". Decisivo Calhanoglu con una doppietta e l'assist per Colombo: "Lavora per la squadra, è generoso e ha qualità. E' un ragazzo eccezionale, può diventare un punto di riferimento". Chiosa poi sull'assenza di Ibra: "Abbiamo saputo il risultato del tampone in tarda mattinata e l'abbiamo sostituito con un giocatore diverso. Abbiamo creato tanto, ma siamo stati meno compatti del solito. Detto questo, la prestazione c'è stata e abbiamo mantenuto comunque la nostra identità".