Il belga premiato a Nyon per i sette gol in sei partite nell'ultima edizione del torneo: "Grazie a Conte e a Steven Zhang, che hanno avuto fiducia in me. L'Inter è una famiglia, i miei compagni sono come fratelli. Mi auguro che quest'anno faremo ancora meglio"

Romelu Lukaku è stato premiato come miglior giocatore dell'Europa League 2019/20. L'attaccante dell'Inter, che con i suoi sette gol in sei partite ha trascinato i nerazzurri fino alla finale poi persa con il Siviglia, ha ricevuto il premio direttamente sul palco di Nyon, dove si sono tenuti i sorteggi per la nuova edizione del torneo, staccando nettamente il secondo qualificato, Bruno Fernandes del Manchester United (270 punti contro 128 del portoghese): "Prima di tutto ringrazio Dio per avermi permesso di essere arrivato fino a qui, per fare il lavoro che amo, per permettermi di giocare per la squadra che ho amato fin da bambino", le prime parole della punta belga, che in Serie A ha cominciato con tre gol nelle prime due giornate. Poi, dopo i complimenti al Siviglia e i ringraziamenti alla sua famiglia, Lukaku ha ringraziato Conte e il suo staff, oltre al presidente Steven Zhang: "Per aver creduto in me e per avermi aiutato in questa stagione". Infine i compagni: "Che per me sono come fratelli, siamo una vera famiglia. Ogni giorno quando vado ad allenarmi lo faccio con il sorriso ed è perché ci sono loro che mi aiutano a lavorare duramente, a dare il massimo. Mi auguro che quest’anno faremo ancora meglio di quanto fatto nella scorsa stagione e che condivideremo tanti successi insieme".