Infortunio per Hakan Calhanoglu nella seduta di allenamento del mattino: al centrocampista turco si è girata la caviglia e ha abbandonato Milanello in stampelle. In attesa di ulteriori accertamenti, scontata la sua assenza nella trasferta di giovedì in Europa League a Glasgow contro il Celtic

Brutte notizie per Stefano Pioli e per il Milan: Hakan Calhanoglu ha subito un infortunio nell'allenamento del mattino. Il centrocampista turco ha riportato una distorsione alla caviglia, uscendo dal centro sportivo di Milanello con le stampelle. Calhanoglu effettuerà ulteriori controlli nelle prossime ore, ma sarà certamente out almeno per la prossima trasferta di Glasgow contro il Celtic in programma giovedì, gara di esordio ai gironi di Europa League del Milan. Il turco era stato fra i trascinatori dei rossoneri nei preliminari, con 4 reti e 2 assist in tre presenze.